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Николас Кейдж намерен сыграть Николаса Кейджа в мета-драме

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Сценарий к фильму написали Том Гормикэн и Кевин Эттен.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мета-драма называется "Невыносимая тяжесть огромного таланта". По сюжету главный герой пытается получить роль в новом фильме Тарантино. Николас Кейдж рассуждает о своей жизни, а после соглашается на "плохие" роли и теряет статус "звезды". Сценарий к фильму написали Том Гормикэн и Кевин Эттен.

В настоящее время, медиакомпания Lionsgate находится на стадии переговоров по приобретению прав на фильм.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные.

Фото:никалас кейдж/вк

 

Теги: кино, культура, николас кейдж
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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