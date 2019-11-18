Фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные

За минувший уикенд лента заработала 214,5 млн рублей.

Фильм режиссера Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат. За минувшие выходные лента заработала 214,5 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

В центре сюжета спор американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза. Они бросили вызов огромным корпорациям и собственным страхам и решили создать абсолютно новый спорткар. Их машина должна быть лучше Ferrari на чемпионате мира, который прошел во Франции в середине 1960-х.

Картина стартовала в прокате 14 ноября. Сюжет основан на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане".

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский боевик "Ангелы Чарли". За минувший уикенд фильм собрал 70,5 млн рублей.

В тройке лидеров также оказался американский анимационный фильм "Семейка Аддамс", заработавший 69,7 млн рублей.

Ранее автор "Ла-Ла-Ленда" назвал дату премьеры следующего фильма.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia