"Ангелы Чарли" взлетели, но невысоко: разбор премьеры

На экраны кинотеатров возвращается культовое кино о женщинах-шпионах. Обозреватель Piter.TV разочарована увиденным.

Главными героинями новых "Ангелов Чарли" стали звезда "Сумерек" Кристен Стюарт, Наоми Скотт из нового "Алладина" и Элла Балинска. Где ее можно было видеть раньше, сложно вспомнить, кроме, разве что, "Чисто английского убийства". Действие фильма является продолжением оригинального сериала 70-х и киноленты с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью, вышедшей в "нулевых". В центре сюжета – шпионская история: двум "ангелам" необходим защитить научного сотрудника, попутно разыскивая злодея, который решил продать новое достижение науки плохишам.

Открывающая сцена представляет зрителям метафору на современные свидания, где сильная и независимая Сабина (Кристен Стюарт), вынуждена выслушивать сексисткие высказывания. Финальным триггером становится фраза "ты – домохозяйка". Начинается экшн-сцена, где персонажи не дерутся, а толкают друг друга в борцовском стиле.

Режиссер Элизабет Бэнкс, которая также сыграла в фильме (Сьюзен Босли, куратор) два часа тащит через киноленту лишь одну мысль – "женщинам не нужны мужчины". Это навязчиво: управляют шпионским агенством только женщины, а все мужчины-учёные обязательно глупые. Режиссер попыталась сделать фильм глубже, добавив сцену с гуманитарной помощью для турецких женщин, но невнятные шутки на эту тему сделали её неуместной.

По иронии кривонаписанного сценария, даже "хорошие" мужчины должны погибнуть. Исключение – герои, которые таскают за "ангелами" их сумочки. Комедия начинается и заканчивается на ударе в пах одному из бандитов. Иногда персонаж Кристен Стюарт пытается жонглировать колкими шутками, но они проваливаются в никуда.

Злодеи в "Ангелах Чарли" – главное зло мира по современной медиаповестке: предсказуемые белые мужчины. Они портят жизнь женщин, потому что им скучно. Бандиты обязательно должны оскорблять девушек, поэтому самым привлекательным отрицательным героем кажется киллер-молчун (Джонатан Такер).

Создается впечатление, что фильм нужен исключительно для того, чтобы показать широкой аудитории невероятное преображение Кристен Стюарт. После "Сумерек" актриса стала практически синонимом безэмоциональности. Здесь же Бэнкс показывает кривляния Стюарт крупным планом.

После просмотра этого попкорнового кино зритель задумается над тем, что же он так любил в "ангелах" раньше. Возможно, это был всего лишь восхитительный саундтрек, легкое общее настроение или развлекающие актерские работы. В заглавной песне к фильму Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей просят не называть их "ангелами". Это подходит и к фильму – не "ангелы", а черт-те что.

Фото: кадры из фильма / WDSSPR