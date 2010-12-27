Автор "Ла-Ла-Ленда" назвал дату премьеры следующего фильма

На главные роли претендует Брэд Питт и Эмма Стоун.

Режиссер Дэмьен Шазелл выпустит свой новый фильма "Вавилон" зимой 2021 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новый фильм оскороносного постановщика будет посвящен переходу от немого кино к звуковому. Главные роли в ленте может сыграть Брэд Питт, а также звезда "Ла-ла-ленда" Эмма Стоун. Ожидается, что Стоун сыграет секс-символ 1920-ых годов Клару Боу, а Питт – актера немого кино, который тяжело переживает предстоящие изменения.

"Вавилон" выйдет в ограниченный прокат в декабре 2021 года , а на больших экранах картину покажут 7 января 2022.

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Фото: постер фильма "Ла-Ла-Ленд"