  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автор "Ла-Ла-Ленда" назвал дату премьеры следующего фильма
Сегодня, 15:40
96
Rybka123

Автор "Ла-Ла-Ленда" назвал дату премьеры следующего фильма

0 0

На главные роли претендует Брэд Питт и Эмма Стоун.

Режиссер Дэмьен Шазелл выпустит свой новый фильма "Вавилон"  зимой 2021 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Новый фильм оскороносного постановщика будет посвящен переходу от немого кино к звуковому. Главные роли в ленте может сыграть Брэд Питт, а также звезда "Ла-ла-ленда" Эмма Стоун. Ожидается, что Стоун сыграет секс-символ 1920-ых годов Клару Боу, а Питт – актера немого кино, который тяжело переживает предстоящие изменения.

"Вавилон" выйдет в ограниченный прокат в декабре 2021 года , а на больших экранах картину покажут 7 января 2022.

Ранее мы публиковали  трейлер фильма "Вне игры" с Беном Аффлеком

Фото: постер фильма "Ла-Ла-Ленд"

Теги: ла-ла-ленда
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии