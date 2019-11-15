Вышел трейлер "Вне игры" с Беном Аффлеком

Картину снял режиссер "Воина" с Томом Харди и Джоэлем Эдгертоном.

В сети появился трейлер спортивной драмы "Вне игры", где главную роль сыграл Бен Аффлек ("Бэтмен", "Операция Арго").

Сюжет разворачивается вокруг Джека Каннингема - школьной звезды баскетбола, чья взрослая жизнь полна депрессии и алкоголизма. В один момент героя просят тренировать баскетбольную команду в его альма матер, чьи успехи в спорте далеки от былых высот. Когда школьники начинают объединяться в команду и побеждать, Джеку кажется, что, возможно, он наконец нашел причину, чтобы противостоять демонам, которые обрушились его. Но будет ли этого достаточно, чтобы заполнить пустоту, залечить глубокие раны своего прошлого и направить его на путь искупления?

Картину снял режиссер Гэвин О"Коннор, ранее поставивший другую спортивную драму "Воин" с Томом Харди и Джоэлем Эдгертоном. В России картина выйдет в широкий прокат 23 апреля 2020.

Ранее в сети появился трейлер нового фильма про Губку Боба. В мультфильме появится Киану Ривз.

Видео: YouTube/Warner Br