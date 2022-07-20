Брэд Питт вернется к роли голливудского каскадера Клиффа Бута

"Продолжение" тарантиновского "Однажды в... Голливуде" снимет Дэвид Финчер.

Издания Deadline, The Hollywood Repoter и The Playlist пишут о том, что Квентин Тарантино дал "благословение" Брэдду Питту поработать над "продолжением" фильма "Однажды в... Голливуде". Актер изъявил желание снова сыграть голливудского каскадера Клиффа Бута.

В основу "сиквела" тарантиновской картины ляжет сценарий режиссера для ленты "Кинокритик". Работу над самим фильмом Тарантино прекратил, переключившись на разработку другого.

Актер спросил Квентина, может ли другой режиссер снять фильм о Клиффе Буте, и предложил кандидатуру Дэвида Финчера, с которым работал над картинами "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона".

При этом неизвестно, вернутся ли к своим ролям Леонардо ди Каприо (сыгравший актера Рика Далтона) и Марго Робби (Шерон Тейт). Впрочем, источник издания The Playlist утверждает, что намеки на присоединение последней к съемкам нового фильма присутствуют.

Утром 2 апреля стало известно о кончине американского актера Вэла Килмера. Он скончался в возрасте 65 лет от пневмонии.

Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" (2019)