Актер прибыл в столицу Германии на премьеру фильма "Быстрее пули".

Голливудский актер Брэд Питт прошелся по ковровой дорожке в Берлине в юбке. Об этом сообщает StarHit.

58-летний актер прибыл в столицу Германии на премьеру фильма "Быстрее пули" с его участием. Питт появился на публике в коричневой юбке. В издании отметили, что юбка оголила татуировки актера на ногах, которые он обычно не показывает публике.

Некоторые американские СМИ подвергли критике внешний вид Питта, назвав его решение надеть юбку непринужденным.

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Видео: YouTube / Access