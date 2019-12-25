В Берлине хотят запретить российскую и советскую символику на 8-9 мая. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Отмечается, что планирование запрета еще не полностью завершено. В полиции Берлина заявили, что в столице будут действовать "те же правила, что и каждый год". В 2025 году берлинская полиция уже запрещала демонстрацию российской и советской символики на 8-9 мая. Годом ранее также вводили аналогичные ограничения.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал, что в этом году такого запрета пока не было. В Германии власти действуют из соображений общественной безопасности, и символику запрещают именно вблизи советских мемориалов в ряде городов.

Ранее мы сообщали, что в Петропавловской крепости выстрелом из пушки почтили память узников фашистских концлагерей.

