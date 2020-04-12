В Петропавловской крепости выстрелом из пушки почтили память узников фашистских концлагерей

Губернатор Александр Беглов напомнил о трагедии концлагерей и создании мемориала в Красном Селе.

В эту субботу, 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских лагерей, в Петропавловской крепости прозвучал памятный выстрел из орудия Государева бастиона. Право произвести его было предоставлено председателю общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Антонине Матвеевой, которая в детстве прошла через оккупацию и трудовой лагерь. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города, подчеркнув необходимость сохранять память о жертвах нацизма и поддержав идею создания музейного комплекса в Красносельском районе.

Напомним, что 81 год назад, 11 апреля 1945 года, заключённые концентрационного лагеря Бухенвальд подняли восстание и победили. Решающую роль в организации сопротивления сыграли советские военнопленные – солдаты и офицеры. В память об этом событии и о миллионах жертв нацистских лагерей в Петербурге был произведён торжественный выстрел из пушки.

Антонина Матвеева родилась 4 мая 1939 года в Ленинградской области. В начале войны она оказалась на оккупированной территории, а в 1943 году была депортирована на работы в Прибалтику, где содержалась в трудовом лагере у города Радвилишкис. После освобождения вернулась в родной край и многие годы возглавляет организацию, объединяющую тех, кто в детстве пережил ужасы фашистских концлагерей.

Александр Беглов в своём обращении напомнил, что концентрационные лагеря, созданные фашистами и их союзниками, стали чудовищной страницей мировой истории.

Миллионы людей были замучены, умерли от голода, сожжены в крематориях и погибли в газовых камерах. Среди них – дети, женщины, старики, больные люди. Вечная память погибшим. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор также отметил, что лагеря смерти действовали и на территории Ленинградской области и Карелии – в Пушкине, Гатчине, Красном Селе. В концлагере около Вырицы у детей выкачивали кровь для немецких солдат. Особо зверскими преступлениями нацизма стали сожжённые вместе с людьми деревни, которых было много в Ленинградской области.

Беглов сообщил, что сегодня в научный оборот вводятся новые документы о преступлениях нацизма, раскрываются факты, уточняются данные о количестве жертв, восстанавливаются имена погибших. В Петербурге активно работают организации, объединяющие ветеранов, прошедших через застенки лагерей. По их предложению в Красносельском районе идёт работа по созданию музейного комплекса в память о детях, замученных нацистами. Сегодня в Ландшафтном парке Красного Села также возложат цветы к мемориалу узникам фашистских концлагерей.

Фото: Piter.TV