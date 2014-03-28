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Экоактивистка Грета Тунберг приклеилась к земле у бюро Rheinmetall в Берлине
Сегодня, 16:17
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Экоактивистка Грета Тунберг приклеилась к земле у бюро Rheinmetall в Берлине

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Манифестанты таким образом выступили против экспорта немецкого оружия в зоны конфликтов.

Шведская правозащитница Грета Тунберг и другие активисты устроили очередную акцию протеста. Они приклеили себя к асфальту перед офисом оружейной компании Rheinmetall у Бранденбургских ворот в центре Берлина, сообщила полиция города в социальной сети Х.

По данным правоохранительных органов, около 8 часов утра более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Затем активисты приклеили там себя к земле.

На место прибыли около 70 полицейских. Они открепляют протестующих от асфальта и выводят на другую улицу. Активисты устроили протестную акцию против работы завода Rheinmetall, войны в секторе Газа, а также привлечь внимание мировой общественности к применению немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов.

Ранее мы сообщали, что американский миллиардер Питер Тиль предрек начало апокалипсиса. По его словам, качествами антихриста обладает экоактивистка Грета Тунберг.

Фото: Magnific

Теги: активистка грета тунберг, берлин, германия, грета тунберг
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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