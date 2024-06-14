Миллиардер Тиль заявил о начале апокалипсиса

По его словам, библейский апокалипсис уже перешел в активную фазу.

Американский миллиардер Питер Тиль заявил о якобы начале апокалипсиса. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что бизнесмен прочитал четыре лекции в Сан-Франциско, в ходе которых говорил о вероятном начале конца света. По словам Тиля, антихрист уже находится среди людей. Миллиардер назвал американского блогера Элиезера Юдковского возможным кандидатом на эту роль.

Тиль добавил, что качествами антихриста также обладают экоактивистка Грета Тунберг и председатель КНР Си Цзиньпин. При этом миллиардер не считает таковым основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. По его словам, библейский апокалипсис уже перешел в активную фазу.

