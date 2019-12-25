Миллиардер Лисин подал в суд на Канаду

Детали претензий бизнесмена не раскрываются.

Российский миллиардер и предприниматель Владимир Лисин подал иск против Министерства иностранных дел Канады и Генерального прокурора страны. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу канадского суда.

Соответствующее заявление было зарегистрировано в суде 6 января 2026 года. Отмечается, что Лисин подал документ в виде заявления о судебном пересмотре. При этом детали претензий бизнесмена не раскрываются. Его интересы представляет адвокат Винсент Дероз, который специализируется на санкционных спорах.

Напомним, в июне 2025 года Канада ввела санкции против Владимира Лисина. В санкционный список также попал бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

