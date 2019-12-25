Опубликован очередной рейтинг богатейших людей планеты.

Состояние богатейших российских бизнесменов России за февраль 2026 года увеличилось на 10,6135 миллиарда долларов. Соответствующие данные привели западные представители новостного издания The Bloomberg со ссылкой на статистические данные, полученные от "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Этот показатель, в том числе, рассчитывается на основе стоимости акций от компаний. В прошлом месяце основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заработал 2,4 миллиарда долларов. Таким образом его состояние увеличилось до 25 миллиардов долларов. Финансовое состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко возросло на 2,16 миллиарда долларов и достигло отметки в 21,1 миллиард долларов.

Наибольшие убытки, по информации от экспертов, понес сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Согласно полученным сведениям, его состояние опустилось на 2,24 миллиарда долларов, до 12,1 миллиарда долларов. Новостное агентство с марта 2012 года публикует для мировой общественности Bloomberg Billionaires Index. В него попадают данные о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Павла Дурова подозревают в содействии терроризму.

Фото: pxhere.com