Павла Дурова подозревают в содействии терроризму

"Российская газета" сослалась на данные от ФСБ России.

Действия основателя Telegram Павла Дурова в России стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Соответствующими данными с аудиторией поделились журналисты из "Российской газеты" со ссылкой на предоставленные материалы ФСБ. В материале издания говорится о том, что с 2022 года на территории нашей страны зарегистрировано более 153 тысяч преступлений с использованием данного мессенджера, из которых 33 тысяч — это диверсионно-террористическе и экстремистские. В том числе речь идет об организации взрывов, поджогов военкоматов и убийствах.

В надзорном ведомстве уточнили, что якобы через Telegram координировался теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. По данным ФСБ России, используя аналитику иностранного мессенджера, злоумышленники собирали информацию о перемещениях высокопоставленных военнослужащих, блогеров и журналистов, которые позже стали жертвами различных преступлений. Дополнительно известно о предотвращении 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram.

Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Государственный регулятор продолжит ограничения в том случае, если компания не разместит свои серверы на российской территории, а также откажется исполнять отечественное законодательство. В министерстве по цифровому развитию уточнили, что иностранные спецслужбы используют полученные в мессенджере сведения для ведения боевых действий против нашей армии. Руководство мессенджера опровергает все обвинения.

Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России.

Фото: Вконтакте / Павел Дуров