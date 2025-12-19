Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

По его словам, платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ограничение работы мессенджера в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность. Глава Telegram напомнил, что восемь лет назад Иран пытался запретить мессенджер, но инициатива оказалась неудачной. Также Дуров отметил, что большинство иранцев продолжают пользоваться сервисов.

Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление. Павел Дуров, основатель Telegram

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о замедлении работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что Telgram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме объяснили замедление Telegram защитой нацинтересов.

Фото: YouTube / Lex Fridman