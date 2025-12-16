В Петропавловской крепости проходит реставрация гранитных фасадов

В настоящее время усилия реставраторов сосредоточены на Невской куртине и правом фланке Нарышкина бастиона.

В Петербурге продолжаются масштабные работы по восстановлению исторического облика Петропавловской крепости. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, на данный момент уже завершены реставрационные работы на ключевых объектах комплекса. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В частности, специалисты закончили облицовку Иоанновского равелина, Государева бастиона, Трубецкого бастиона и Екатерининской куртины. По словам чиновника, общая площадь восстанавливаемых фасадов превышает 8,3 тысячи квадратных метров. Эти работы являются частью городской программы "10 приоритетов", направленной на сохранение культурного наследия.

В настоящее время усилия реставраторов сосредоточены на Невской куртине и правом фланке Нарышкина бастиона. Согласно планам, полностью завершить обновление всех гранитных стен крепости планируется уже в текущем году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петропавловском соборе почтили память основателя Петербурга.

Фото: Telegram / Пиотровский Online