В Петропавловском соборе почтили память основателя Петербурга

В честь 354-й годовщины со дня рождения основателя Санкт-Петербурга губернатор и члены правительства почтили память императора. Настоятель собора отслужил заупокойную литию.

В день 354-й годовщины со дня рождения основателя Санкт-Петербурга императора Петра I губернатор Александр Беглов вместе с членами городского правительства возложил цветы к надгробию царя-реформатора в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Как сообщила пресс-служба Смольного, настоятель собора архимандрит Александр провёл заупокойную литию.

Глава Северной столицы также возложил цветы к Медному всаднику на Сенатской площади.

Губернатор отметил, что за время правления Петра Московское царство, развитие которого сдерживалось соседними государствами с запада, превратилось в могущественную Российскую империю. Он подчеркнул, что страна одержала победу в длительной Северной войне и завоевала огромное влияние в мире. После смерти Петра, по словам Беглова, он оставил государство с сильнейшей регулярной армией и флотом, заводами и верфями, университетом и Академией наук, музеями и культурой.

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Фото: Контент-центр Петроградского района

