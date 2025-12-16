Задержан водитель, сбивший юного байкера в Гатчинском районе

Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Правоохранители Гатчинского района Ленинградской области задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 7 июня на 3-м километре трассы "Елизаветино — Фьюнатово" около населенного пункта Березнево.

По информации МВД России, на нерегулируемом перекрестке мужчина за рулем автомобиля ВАЗ наехал на 13-летнего мальчика на электровелосипеде, после чего машина оказалась в кювете. В результате шестиклассника доставили в больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ.

В Гатчине накануне сотрудники Госавтоинспекции поймали 37-летнего подозреваемого. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: байкер погиб в ДТП на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV