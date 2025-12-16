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Байкер погиб в ДТП на Московском проспекте
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Байкер погиб в ДТП на Московском проспекте

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Пострадавшего мотоциклиста поместили в карету скорой медицинской помощи, где он скончался.

На Московском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

По предварительным данным, ночью 9 июня возле дома 191 столкнулись байкер на мотоцикле Kawasaki и легковой автомобиль, который совершал поворот налево. В это время мотоциклист выполнял маневр. 

Пострадавшего байкера поместили в карету скорой медицинской помощи, он был без сознания. Спустя время мужчина скончался.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, полицейскими проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали виновницу ДТП на Богатырском проспекте, в котором пострадал молодой велосипедист. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дтп, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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