Байкер погиб в ДТП на Московском проспекте

Пострадавшего мотоциклиста поместили в карету скорой медицинской помощи, где он скончался.

На Московском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

По предварительным данным, ночью 9 июня возле дома 191 столкнулись байкер на мотоцикле Kawasaki и легковой автомобиль, который совершал поворот налево. В это время мотоциклист выполнял маневр.

Пострадавшего байкера поместили в карету скорой медицинской помощи, он был без сознания. Спустя время мужчина скончался.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, полицейскими проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали виновницу ДТП на Богатырском проспекте, в котором пострадал молодой велосипедист.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП