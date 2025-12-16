Росгвардейцы задержали виновницу ДТП на Богатырском проспекте, в котором пострадал молодой велосипедист

В Приморском районе росгвардейцы задержали водительницу, которая пыталась скрыться с места ДТП на Богатырском проспекте. Авария произошла днем 6 июня.
На перекрестке улицы Ильюшина и Стародеревенской улицы управлявшая каршерингом Chery сбила велосипедиста. Молодой человек спешился перед пешеходным переходом и переходил на разрешающий сигнал светофора. Машину заблокировали, после чего 37-летнюю нарушительницу передали сотрудникам Госавтоинспекции. А 18-летний парень серьезных повреждений не получил, он отказался от госпитализации.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены необходимые проверки.
Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчинском районе водитель сбил шестиклассника на электровелосипеде и скрылся.
Фото: пресс-служба Росгвардии
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