У Князь-Владимирского собора на день перекроют движение транспорта

В Петроградском районе Петербурга введут ограничения движения 28 июля.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 28 июля введут временные ограничения движения транспорта. Они связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

Как сообщили городские власти, движение автомобилей будет полностью запрещено в Храмовом переулке рядом с Князь-Владимирским собором.

Ограничения будут действовать во вторник, 28 июля, с 08:00 до 22:00. Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

Фото: Piter.tv