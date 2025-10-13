Патриарх Кирилл провёл литургию в Петропавловском соборе в День Петра и Павла

Патриарх Кирилл возглавил традиционную литургию в Петропавловском соборе.

В пятницу, 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Богослужение стало ежегодной традицией, которую предстоятель РПЦ соблюдает уже много лет. Патриарху сослужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На литургии присутствовали губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Глава региона отметил, что для Петербурга этот день имеет особое значение, поскольку город назван в честь апостола Петра. В своей речи патриарх поздравил всех с праздником и подчеркнул, что этот день всегда торжественно отмечается в Северной столице.

Губернатор Беглов поблагодарил патриарха за участие в богослужении и назвал это большой честью для горожан.

Прихожане начали собираться в соборе задолго до начала службы. Петропавловский собор, построенный по указу императора Петра I по проекту архитектора Доменико Трезини, был освящён 12 июля 1733 года в честь первоверховных апостолов. В храме находится усыпальница императорского Дома Романовых.

Ранее Piter.TV сообщал, что Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя.

Фото: pravoslavie.ru