Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя

В Великую субботу предстоятель РПЦ совершил литургию и благословил праздничную снедь.

В Великую субботу, 11 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. После богослужения предстоятель Русской православной церкви освятил пасхальные куличи, сообщает РИА Новости.

По традиции в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую верующие не употребляли во время Великого поста. Воскресение Христово в 2026 году отмечают 12 апреля. Праздник продолжается почти 40 дней, и в этот период в храмах ежедневно проводятся торжественные богослужения с крестным ходом. В Петербурге пасхальные богослужения также пройдут во всех действующих храмах города. Ночную службу в Исаакиевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Фото: pravoslavie.ru