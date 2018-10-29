Пасхальное богослужение в Казанском соборе собрало тысячи верующих

В ночь с субботы на воскресенье в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга прошло главное пасхальное богослужение. Тысячи верующих, а также официальные лица собрались на праздничную службу, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, передаёт корреспондент ТАСС.

По канону, в 12-м часу вечера субботы состоялась последняя служба Страстной седмицы — Пасхальная полунощница, продлившаяся около получаса. За ней последовал крестный ход вокруг храма, перешедший в воскресную заутреню. Для общей молитвы в главный христианский праздник в собор пришли тысячи жителей и гостей города. Среди них — полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, депутат Госдумы Михаил Романов, вице-губернатор Борис Пиотровский, ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Ночные богослужения прошли практически во всех храмах Северной столицы, в том числе в Исаакиевском, Николо-Богоявленском морском, Троице-Измайловском, Владимирском, Воскресенском Смольном, Спасо-Преображенском и Князь-Владимирском соборах. Пасхальные службы в двух соборах-музеях — Спасе на Крови (для которого праздник Воскресения Христова является престольным) и Петропавловском соборе — состоялись утром, в 07:30 и 10:00 соответственно.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил православных петербуржцев с Пасхой.

