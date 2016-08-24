Пасха в традициях и истории: как отмечали главный христианский праздник

Сегодня православные отмечают Пасху — главный христианский праздник. Ему предшествовал Великий пост, который длился 48 дней. О том, какие традиции связаны с этим светлым днём и как их соблюдали наши предки, рассказали в Российском этнографическом музее. Яйцо, кулич и творожная пасха — главные символы праздника, но за ними стоят древние верования и обычаи.

Яйцо катали и по земле, чтобы земля была плодородной, давала больше урожая. Яйцом катали по бокам домашних животных: поросят, телочек, барашков, чтобы они никогда не болели, были здоровыми, давали больше молока и так далее. И даже пасхальное освящённое яйцо могли молодые девушки катать себе по лицу и приговаривать: "Как это яйцо красно да гладко, пусть и моё лицо будет красно да гладко". Анастасия Астапова, музейный педагог-экскурсовод

Дата Пасхи каждый год разная и зависит от лунного календаря.

У нас связаны в основном, главным образом, солнечный календарь и лунный календарь. И Пасха, главным образом, высчитывается по лунному календарю. Вот эти пасхалии, они рассчитаны уже на много-много лет вперёд. И, в принципе, в церковь традиции вот это этот календарь он имеет место быть, его рассчитывают и рассчитывали раньше и, собственно говоря, и сейчас тоже рассчитан уже на многое время вперед. Татьяна Зимина, научный сотрудник отдела этнографии русского народа

После пасхального воскресенья наступала пасхальная неделя, которую считали праздничной. В эти дни начинались народные гулянья, игры и хороводы.

Девушки, молодые женщины, так сказать, цвет общества, они одевались в самые свои красивые наряды, выходили на улицу, устраивали вот эти первые хороводы. Хороводы, опять-таки, были связаны очень часто с земледельческими традициями, поскольку они воспроизводили нередко какие-то действия, которые были связаны, например, и с пахотой, и с севом. Татьяна Зимина, научный сотрудник отдела этнографии русского народа

В советское время, несмотря на отделение церкви от государства и борьбу с религией, там, где храмы работали, Пасху продолжали праздновать.

И верующие люди, и любопытствующие, они все равно приходили, смотрели на этот праздник. И верующие, естественно, активно участвовали и освящали в том числе и те предметы, ту еду, которую готовили, которую традиционно всегда готовили, яйца, и Пасху, и куличи, и приносили домой. Татьяна Зимина, научный сотрудник отдела этнографии русского народа

В этих традициях — вера в чудо, забота о доме и радость жизни. Многие из этих обычаев — крашеные яйца, куличи, пасхальные приветствия — живы до сих пор, сохраняя память о том, как наши предки встречали этот светлый день.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV