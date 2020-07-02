Беглов поздравил православных петербуржцев с Пасхой

Губернатор отметил, что вера и любовь к Родине стали нравственными основами народа

Губернатор Александр Беглов поздравил православных христиан Петербурга с праздником Воскресения Христова. В своём обращении глава города подчеркнул, что Святая Пасха — символ незыблемости веры, веками скреплявший духовный фундамент России.

В поздравлении Беглов напомнил слова патриарха Кирилла о том, что нет более радостных и желанных слов, чем свидетельство победы жизни над смертью и добра над злом — "Христос Воскресе!". Губернатор также сослался на президента Владимира Путина, который подчеркнул, что защита традиционных ценностей народов России — это способ отстоять правду и справедливость.

Беглов отметил, что православная вера, любовь к Родине, верность заветам предков, уважение к истории, взаимовыручка и готовность прийти на помощь стали нравственными основами народа. В эти светлые дни в храмах Петербурга совершаются торжественные богослужения, объединяющие горожан в радости Воскресения Христова, молитве за родных, за Отечество и за воинов, встречающих праздник вдали от дома.

Пусть праздник Святой Пасхи укрепит нашу веру, подарит надежду и душевную радость! Христос Воскресе! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

