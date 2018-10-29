Петербургская митрополия развеяла распространённый среди верующих миф о скорлупе на Пасху

В храмах Северной столицы проходят традиционные обряды благословения праздничной снеди.

В петербургских храмах в канун Светлого Христова Воскресенья прошли обряды освящения пасхальных куличей и яиц. Верующие приносят в церкви угощения, чтобы благословить их перед праздничным столом, а часть оставляют в качестве пожертвования для нуждающихся. Традиция освящения продлится два дня: в Великую субботу, 11 апреля, и после ночной службы.

В Александро-Невской лавре церемония освящения праздничной трапезы проходит на специально оборудованных площадках под открытым небом на территории обители. В других храмах города, включая Казанский кафедральный собор, Спасо-Преображенский и Исаакиевский, также идут благословения. В пасхальную корзину обычно кладут крашеные яйца, творожную пасху, кулич и свечу, накрывая всё кружевной салфеткой. Не принято освящать шоколад, овощи, фрукты и алкоголь.

Традиция освящения является неотъемлемой частью праздника. По словам представителей Петербургской митрополии, это благочестивый обычай и свидетельство благодарности Богу за хлеб насущный. Принося в храм пасхальные яства, какую-то часть верующие оставляют в качестве пожертвования. Так человек проявляет любовь к тем, кто находится в крайней нужде или по каким-то обстоятельствам не смог сам должным образом подготовить пасхальный стол.

Петербургская митрополия развеяла распространённый миф: скорлупу от освящённых яиц и крошки от куличей можно выбрасывать. Окропление святой водой не делает еду святой, а лишь благословляет праздничный стол. Это не святыня уровня святой воды или просфоры, а лишь разрешение на вкушение. Если нет возможности прийти в храм, можно освятить пасхальную трапезу дома, прочитав молитву и окропив её святой водой. Однако освящение куличей по видеосвязи не предусмотрено церковной практикой, и для участия в обряде необходимо личное присутствие в храме.

