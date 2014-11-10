Стало известно, какие начинки для блинов популярны в Петербурге

9% участников опроса предпочитают блины без начинок, и только 1% не ест их вообще.

Блины — это классическое блюдо русской кухни. SuperJob провел исследование, чтобы выяснить, какие начинки в настоящее время наиболее популярны среди жителей Петербурга.

Согласно результатам опроса, самой популярной начинкой оказалась мясная (28%), на втором месте — творожная (27%), а на третьем — сгущенное молоко (18%). 17% опрошенных предпочитают блины с икрой, 10% — с вареньем, 9% — со сметаной. 5% выбирают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу. блин

По 3% респондентов отдают предпочтение меду, малине, сыру, грибам или печени. 2% считают самыми вкусными начинками клубнику, шоколад, вишню, капусту, сахар, яблоки и рис. Среди других упомянутых начинок были картофель, бананы, "Нутелла", яйца, буженина, лук, морепродукты и другие варианты. 9% участников опроса предпочитают блины без начинок, и только 1% не ест их вообще.

Женщины чаще мужчин выбирают творог, ветчину, сыр и красную рыбу в качестве начинки для блинов, в то время как мужчины чаще отдают предпочтение сгущенному молоку, икре и меду.

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Фото: Pxhere