Празднование Масленицы в Петербурге и Ленобласти в 2025 году: программа мероприятий

Масленичная неделя в 2025 году пройдет с 24 февраля по 2 марта. Этот праздник петербуржцы любят и отмечают на широкую ногу. Мероприятия пройдут на различных городских площадках, таких как парки, музеи, дворцы и театры Северной столицы, а также в Ленобласти.

Главными площадками для масленичных гуляний в нашем городе в 2025 году станут Петропавловская крепость, парк на Елагином острове, туристический комплекс "Деревня Шуваловка", ПКиО им. И.В. Бабушкина (парк Сказок). Основные события запланированы на 1 и 2 марта. Завершением праздника станет торжественное сожжение чучела Масленицы.

Центральные площадки в Петербурге:

Елагин остров

"Шуми, Масленица, шуми!" — под таким громким названием пройдет празднование на Елагином острове. Мероприятие начнется в последний день Масленицы, 2 марта. Гостей порадуют выступления скоморохов, аниматоров и творческих коллективов из города и области. Кульминацией праздника станет долгожданное событие — сожжение большого чучела Масленицы. За неделю до начала мероприятия рядом с чучелом установят "черное сердце", куда все желающие смогут положить записки с перечислением недовольств, несчастий и неурядиц, от которых хотят избавиться. Эти записки сожгут в последний день Масленицы вместе с чучелом. Каждый сможет оставить всё плохое позади и с наступлением весны начать новую и счастливую жизнь.

Петропавловская крепость

Ежегодно здесь проходит веселый праздник Масленицы. В течение нескольких дней гостей накормят огромным блинным пирогом, научат готовить блины, делать красивые поделки, дадут возможность поучаствовать в различных конкурсах и флешмобах. Главной инновациец мероприятия станет AI-зона, где посетители смогут увидеть свое изображение на трехметровом экране и почувствовать себя настоящими Сударынями или Сударями. Также гости смогут сфотографироваться в оригинальных фотозонах, а в последний день масленичной недели пройдет насыщенная развлекательная программа с цирковыми и музыкальными номерами, а также разнообразными активностями.

Мото Масленица

На протяжении многих лет поклонники мотоспорта в Петербурге празднуют Масленицу по-своему. Пир всегда богат угощениями, а эмоции гостей зашкаливают. Здесь вас не только вкусно накормят, но и предложат увлекательные развлечения, включая катание на мотоциклах. Тем, кто любит острые ощущения и веселье, точно не стоит проходить мимо Пискарёвского проспекта 144АК 144АК, 1 марта.

Городские парки:

Широкая Масленица в Парке сказок

Праздничная программа здесь даёт возможность погрузиться в масленичный мир гуляний, в котором вы не только сможете пройти через интересные обряды и поесть блины, но и сфотографироваться с зимним, пушистым чудом - хаски, и героем известного мультфильма - Чебурашкой, а вот договориться о катаниях на собачках, вы сможете уже на месте. Проходить это мероприятие будет в парке имени Бабушкина в течение двух дней, с 1го по 2е марта 2025 года. Адрес: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 149

Городские музеи:

Широкая Масленица в Российском этнографическом музее

Программа праздника позволит окунуться в атмосферу традиционных масленичных гуляний. Вы сможете принять участие в интересных обрядах, попробовать блины, сфотографироваться с дружелюбными хаски и любимым персонажем мультфильмов — Чебурашкой. Договоренность о катании на собаках можно будет обсудить прямо на месте. Мероприятие продлится два дня, с 1 по 2 марта 2025 года, в парке имени Бабушкина. Адрес: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 149.

Празднование Масленицы в Ленобласти:

Встреча Масленицы на Изумрудном озере в Токсово

Блины и медовуха будут ждать вас на живописном озере в Токсово. Гуляния, хороводы и зимние забавы помогут разбавить обычный вечер интересным времяпрепровождением и воспоминаниями. Попробуйте разрушить снежную крепость соперника снежками и зарядитесь массой позитивных эмоций. Не упустите шанс и присоединяйтесь в прощеное воскресенье.

Адрес: Ленинградская область, пос. Токсово, Новокавголовский лесопарк.

"Ферма Радости" в Выборге

Выборг приглашает отпраздновать Масленицу на "Ферме Радости". Здесь гостям предложат свежую еду, приготовленную прямо на костре, вкусные блины, горячие напитки и массу развлечений: игры, хороводы и катание на ватрушках с горы. Завершит программу традиционное сожжение чучела.

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское МО, поселок Пруды.

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