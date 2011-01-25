После атаки на склад под Петербургом задержали автора видеозаписи

После произошедшего компания Wildberries начала искать свободные складские площади в Казахстане и заявила о готовности арендовать весь доступный объем таких помещений.

Правоохранительные органы задержали жителя, который разместил в социальной сети видеозапись атаки беспилотников на складской комплекс Wildberries в Ленинградской области. В отношении мужчины составили административный протокол.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, задержан мужчина 1995 года рождения. Во время атаки беспилотных летательных аппаратов на складской комплекс Wildberries под Санкт-Петербургом в конце июля он снял происходящее на видео, а затем опубликовал запись в Instagram, принадлежащем компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

Источник агентства сообщил, что после публикации видеозапись распространили популярные проукраинские каналы. В отношении мужчины составили административный протокол по закону Санкт-Петербурга № 273-70. По словам собеседника агентства, если бы опубликованные материалы содержали элементы системы противовоздушной обороны с привязкой к местности, действия могли бы получить уголовно-правовую оценку по статье о государственной измене.

Массированная атака беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошла 24 июля. После попадания БПЛА в склад в промышленной зоне "Уткина Заводь" в Новосаратовке возник пожар, который удалось полностью потушить только вечером 27 июля.

По данным губернатора Ленинградской области, в результате происшествия пострадали 3 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Инцидент произошел на Воронцовском бульваре, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV