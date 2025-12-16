Европейские союзники собираются участвовать во взаимодействии США и МАГАТЭ с Тегераном по ядерной программе.

Великобритания, Германия, Италия и Франция приветствовали соглашение, достигнутое американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и иранским руководством. Политические лидеры из четырех европейских стран в совместном заявлении, которое мировой общественности приводит западное новостное агентство AFP, представители выразили готовность снять санкционное давление с Тегерана. Это произойдет в том случае, если исламская республика с Ближнего Востока будет открыто вести свою ядерную деятельность. Согласно презентованному коммюнике, страны "Группы четырех" готовы отменить запреты и ограничения против Ирана ответ на "четкие и поддающиеся проверке действия" страны по ядерной программе. Сейчас также рассматривается возможность сотрудничества с США, Ираном и МАГАТЭ ради того, чтобы воспрепятствовать появлению у Тегерана ядерного оружия.

Напомним, что официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего в вооруженном конфликте посредником, подтвердили достижение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Документы будут подписаны в Женеве 19 июня. По словам заместителя руководителя иранского внешнеполитического ведомства Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны обсудят в том числе ядерную программу Тегерана.

Послы ФРГ, Британии и Франции прибыли в МИД России.

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