В зоне СВО погиб каскадер из «Майора Грома» Додиев

Военнослужащий попал под обстрел на Купянском направлении.

Каскадер Чингиз Додиев, известный по фильму "Майор Гром" и "Солнцепек", скончался после ранения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Военнослужащий участвовал в боевом задании на Купянском направлении. В начале июня его подразделение попало под обстрел ВСУ. У погибшего остались жена и две дочери.

Чингиз Додиев занимался армейским рукопашным боем, имел звание кандидата в мастера спорта. За его плечами победы в соревнованиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также Додиев был профессиональным каскадером, его приглашали исполнять трюки в фильмах "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Василий Тёркин", "Наш спецназ" и других.

Боец принял решение подписать контракт с Минобороны в июле 2023 года. Во время службы он проявил себя как хороший солдат и был награжден медалями Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и "Участнику СВО".

Ранее стало известно, что родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне СВО.

Фото: Минобороны РФ