Брат депутата Милонова скончался от тяжелых ран полученных в зоне СВО

Александр Милонов служил разведчиком и погиб выполняя боевое задание.

Родной брат депутата Государственной думы Виталия Милонова скончался после ранения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает "КП Санкт-Петербург".

Александр Милонов проходил службу в качестве разведчика в составе 3-й общевойсковой армии на территории Луганской Народной Республики. Он получил тяжелые ранения в ходе выполнения боевого задания. После получения травм его доставили в госпиталь на медицинскую службу в ЛНР, где он скончался от полученных повреждений.

Церемония прощания и отпевания по православному обряду состоялась в Санкт-Петербурге утром 19 августа. Похороны прошли с воинскими почестями. Александр Милонов отправился в зону СВО добровольцем.

