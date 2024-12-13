ЛДПР предложила ввести для волонтеров бесплатный проезд в общественном транспорте

Петербургский депутат от ЛДПР Евгений Ененков встретился с волонтерами, помогающими участникам СВО, приехав в цех, где фасуют сухпайки для передачи на передовую. По итогам встречи он внес предложения, направленные на поддержку волонтерского движения.

Евгений Ененков сам принял участие в процессе фасовки, лично убедившись, насколько это трудоемкое и ответственное дело. Депутат пообщался с представителями нескольких волонтерских организаций, которые ежедневно вкладывают свои силы и время в поддержку армии. Участники встречи обсудили организацию работы, логистику и варианты поддержки волонтерского движения.

Представитель ЛДПР подчеркнул, что помощь волонтерам сегодня – это не просто акт доброй воли, а стратегически важная задача государственного уровня.

Мотивация добровольцев, создание благоприятных условий для их работы – это залог успешной реализации волонтерских инициатив и, в конечном итоге, конкретная помощь нашим бойцам. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

В качестве мер поддержки волонтеров Евгений Ененков предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для участников и сотрудников волонтерских организаций. Это позволит снизить финансовую нагрузку на добровольцев и сделает их работу более доступной.

Также Ененков считает необходимым ввести "Удостоверение волонтера" как знак признания и стимул для дальнейшей работы. Этот документ должен подтверждать право волонтера на льготы. Такое удостоверение депутат предлагает выдавать после прохождения человеком определенного количества часов работы в волонтерских организациях — 300-400 часов.

Волонтерские организации обладают огромным опытом и авторитетом. И наша задача – помогать им всеми силами, делать их работу заметной и уважаемой, привлекать к волонтерству новых и новых людей. Евгений Ененков, представитель ЛДПР

Кроме того, депутат считает, что предложенные меры поддержки волонтеров – важный шаг в признании их вклада в поддержку российской армии.

Участник СВО, ветеран боевых действий Денис Шеин-Митрофанов считает идею Евгения Ененкова "здравой и логичной".

Идея правильная, более того, выдачей подобных удостоверений и льготами стоит заняться на уровне государственных учреждений. Единые нормы и требования к получению, единая система льгот – все это объединит и простимулирует во многом обособленные волонтерские фонды. И это, в свою очередь, создаст мощный фронт добровольцев. Денис Шеин-Митрофанов, участник СВО, ветеран боевых действий

Кроме того, по мнению Шеина-Митрофанова, такой подход позволит снять часть нагрузки с государства за счет привлечения заинтересованных в решении проблем людей, готовых послужить своим трудом.

И ведь это не только о поддержке фронта: СВО когда-то закончится, а волонтеры останутся. Денис Шеин-Митрофанов, ветеран боевых действий

При этом эксперт призывает обратить особое внимание на недопустимость создания из волонтерского движения очередной госструктуры со льготами, которая будет повязана оковами нормативных документов и инструкций.

Напомним, всего в Санкт-Петербурге порядка 60 тысяч волонтеров. При этом в благотворительных акциях принимают участие до полумиллиона человек.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова