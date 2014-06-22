Вышел тизер-трейлер фильма "Майор Гром: Игра" с Жизневским и Аксеновой

Премьера фильма запланирована на следующий год.

Компания Bubble и "Плюс Студия" опубликовали в социальных сетях первый тизер-трейлер фильма "Майор Гром: Игра". Боевик расскажет историю о дальнейшем противостоянии Игоря Грома и с криминальной элитой. Известно, что его поверженный враг Разумовский все еще находится в тюрьме, но городу угрожает новый злодей — Призрак. За постановку картины отвечает режиссёр первой части — Олег Трофим. Над сценарием работали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. В актерском составе ленты заявлены Тихон Жизневский (Игорь Гром), Александр Сетейкин (Дима Дубин), Алексей Маклаков (Фёдор Прокопенко), Любовь Аксёнова (Юлия Пчёлкина). К касту также присоединились Ольга Сутулова, Евгений Чебатков, Матвей Лыков и Андрей Трушин. Официальна премьера фильма намечена на 2024 год.

Хоррор "Ночное плавание" получил первый трейлер.

Фото и видео: YouTube /Bubble Comics