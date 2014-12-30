Хоррор "Ночное плавание" получил первый трейлер

Дата выхода фильма неизвестна.

Компания Universal Pictures представила дебютный трейлер "Ночного плавания". Речь идет о новом хоррор-проекте от продюсеров "М3ГАН". Главные роли в картине исполнили номинантка на кинопремию "Оскар" Керри Кондон ("Банши Инишерина") и Уайатт Рассел ("Сокол и Зимний солдат"). История расскажет о жизни семьи, которая переезжает в новый дом с бассейном. Постепенно герои понимают, что здание скрывает в себе немало зловещих секретов от прошлых владельцев. Режиссёром и сценаристом ленты выступил дебютант Брайс Макгуайр. В настоящее время точная дата релиза хоррора неизвестна. В основу фильма положен одноимённый короткометражный фильм 2014 года.

Появился дебютный трейлер фильма "Шошанна" с Ириной Старшенбаум.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures