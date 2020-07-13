Появился дебютный трейлер фильма "Шошанна" с Ириной Старшенбаум

В британском фильме сыграла российская актриса.

Режиссер Майк Уинтерботтом представил политический триллер "Шошанна" на ежегодном Лондонском кинофестивале, который стартовал этой осенью. На YouTube-канале Playhouse tlv опубликован дебютный трейлер картины. История расскажет о событиях, произошедших в период британского мандата в Тель-Авиве 1930-х годов. Офицер по имени Томас Уилкин открывает охоту на поэта и сиониста Авраама Штерна и знакомится с Шошанной, журналисткой с левыми взглядами.В результате персонаж разрывается между служебным долгом и чувствами к девушке. Роль Уилкина досталась британскому актеру Дугласу Буту ("Красавица для чудовища"), а роль Шошанны исполнила российская артистка Ирина Старшенбаум. Актёрский состав также пополнили Гарри Меллинг и Йен Харт. Дебют картины состоялся на кинофестивале в Торонто, оценки ленты на Rotten Tomatoes от кинокритиков составляют 88% "свежести".

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Фото и видео: YouTube / playhouse tlv