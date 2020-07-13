В королевской битве PUBG пройдёт коллаборация с KFC

В игре появятся рестораны быстрого питания.

Авторы королевской битвы Playerunknown"s Battlegrounds разместили в социальных сетях новый трейлер компьютерной игры. Ролик на этот раз посвящен коллаборации с ресторанами общественного питания KFC. Теперь на карте города Эрангеля появятся соответствующие заведения, которые можно будет посетить. Предположительно, игроков ждут новые скины и другие косметические предметы. Презентация продукта развернётся в рамках обновления 26.1, которое уже сейчас доступно на тестовых серверах для пользователей персональных компьютеров. Официально дату проведения коллаборации авторы не оглашали. Согласно описанию прошлого видеоролика, подробное описание или полноценный старт совместного мероприятия может состояться уже 11 октября.

Вышел трейлер сериала "Ловкий Плут" по мотивам "Оливера Твиста".

Фото и видео: YouTube / PUBG: BATTLEGROUNDS