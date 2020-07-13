Вышел трейлер сериала "Ловкий Плут" по мотивам "Оливера Твиста"

Премьера запланирована на 29 ноября.

Стриминговый сервис Hulu опубликовал в социальных сетях трейлер сериала "Ловкий Плут". Проект заявлен как спин-офф классического романа под авторством Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста". История расскажет о приключениях Джека Докинза, который является другом Оливера и занимается кражами и мошенничеством на территории Австралии. Главная роль в шоу досталась актеру Томасу Сэнгестеру - звезде "Игры престолов" и "Хода королевы". Дополнительно в сериале присутствует Дэвид Тьюлис (профессор Люпин из "Гарри Поттера") и Майя Митчелл, известная зрителям по картине "Жаркие летние ночи".

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Фото и видео: YouTube / Hulu