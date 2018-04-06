Вышел новый тизер "Падения дома Ашеров" от Netflix

Релиз проекта намечен на 12 октября.

Американская стриминговая платформа Netflix поделилась свежим тизером мини-сериала "Падение дома Ашеров". Премьера шоу о пугающем и сверхъестественном запланирована на онлайн-ресурсе с 12 октября. В кадре создатели показали развешанные на стенах мрачного и таинственного дома портреты персонажей этой истории. С рамок картин при этом стекала кровь.

Напомним, что "Падение дома Ашеров" представляет из себя адаптацию рассказа писателя Эдгара Аллана о главах корпорации Fortunato Pharmaceuticals Родерике и Мэдилейн Ашер. Их наследники начинают умирать от рук таинственной женщины. Действие шоу развернется в современных условиях, хотя за основу авторы взяли творчества классика американской литературы XIX века. К выходу запланировано восемь эпизодов. Режиссером половины выпусков выступил Майк Флэнаган ("Призраки дома на холме"), а оставшиеся четыре - снял Майкл Фимоньяри. В актерском составе заявлены Карла Гуджино ("Призрак дома на холме"), Фрэнк Ланджелла ("Фрост против Никсона", "Шучу"), Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Мэри МакДоннелл ("Звездный крейсер Галактика") и Карл Ламбли ("Сокол и Зимний Солдат", "Доктор Сон").

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Фото и видео: YouTube / Netflix