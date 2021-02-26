Бывший солист "Короля и Шута" записал песню с героями "Смешариков"

Премьера мультфильма намечена на 12 октября.

Экс-солист российской рок-группы "Король и Шут" Андрей Князев спел песню "Таверна" с героями мультсериала "Смешарики". Видеоклип был опубликован на YouTube-канале. Известно, что артист записал саундтрек к полнометражному мультипликационному фильму "Смешарики снимают кино", который представляет собой сборник коротких новелл. Автором музыки и текста стал Сергей Васильев. Композитор отметил, что вдохновлялся ирландскими мотивами при создании своей работы. Уточняется, что "Таверна" прозвучит в эпизоде под названием "Героические хроники героев".

Напомним, что в сентябре вышел свежий трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино". Сюжет ленты расскажет о том, как герои займутся съемками короткометражных лент в разных жанра, среди которых заявлено фэнтези, шпионский боевик, вестерн, немая комедия. Ожидается пародия на "Звездные войны".

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Фото и видео: YouTube / Riki Music Channel