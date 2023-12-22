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В Петербурге 27 апреля ожидается солнечная погода
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 апреля ожидается солнечная погода

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Температура воздуха 27 апреля в Петербурге +11…+13 градусов.

В последний рабочий день перед длинными майскими выходными Северная столица будет ощущать влияние усиливающегося с юго-запада гребня европейского антициклона. На фоне роста атмосферного давления облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 27 апреля в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

В воскресенье ожидается без осадков и +12…+14 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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