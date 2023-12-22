  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть перестала вывозить отходы на полигон "Новый Свет – ЭКО" с 1 апреля
Сегодня, 8:17
160
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть перестала вывозить отходы на полигон "Новый Свет – ЭКО" с 1 апреля

0 0

Теперь полигон принимает только отходы из Петербурга.

Ленобласть сокращает объемы отходов, поступающих на гатчинский полигон ТБО "Новый Свет – ЭКО": с 1 апреля регион прекратил вывоз своих отходов на эту территорию. Это подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Теперь полигон принимает только отходы из Петербурга. Полностью решить проблему поможет закрытие полигона, которое запланировано после введения в эксплуатацию новых мощностей по переработке отходов. Об этом заявил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин на встрече с жителями Гатчины и Гатчинского района, проведённой по поручению губернатора Александра Дрозденко и посвященной вопросам экологии. На встрече присутствовали представители профильных комитетов — эконадзора, природных ресурсов, по обращению с отходами, а также федеральных ведомств — Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Как уточнил руководитель, для окончательного решения проблемы планируется закрытие полигона после запуска новых объектов по переработке отходов.

Вице-губернатор поручил комитету Ленинградской области по обращению с отходами тщательно изучить предложение гатчинских активистов о создании пунктов приема вторичного сырья в микрорайоне "Аэродором" и в центре Гатчины.

Ранее мы сообщили о том, что пожароопасный сезон в Ленобласти стартует 26 апреля.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, новый свет - эко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии