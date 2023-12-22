Пожароопасный сезон в Ленобласти стартует 26 апреля

В лесах уже растаял снег, а температура воздуха ежедневно растет, что увеличивает риск возникновения пожаров.

В Ленинградской области с 26 апреля официально стартует пожароопасный сезон. Как пояснили в комитете по вопросам правопорядка и безопасности региона, в лесах уже растаял снег, а температура воздуха ежедневно растет, что увеличивает риск возникновения пожаров.

Жителям и гостям Ленинградской области настоятельно рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. В комитете напоминают, что нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Если вы заметили лесной пожар, нужно сообщить об этом по телефонам: 90-89-111 - "Ленобллес" и в единую федеральную линию лесной охраны - 8-800-100-94-00.