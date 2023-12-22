Весенняя уборка 27 апреля пройдет более чем на 530 территориях Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировать свой субботник и присоединиться к существующим можно на интерактивной карте.

Весенняя уборка 27 апреля пройдет более чем на 530 территориях во всех районах Ленинградской области. Об этом рассказали в региональной администрации.

Регион предлагает более 530 мест для уборки, часть из которых предложили сами жители. Уборка пройдет в парках и на площадях, благоустроенных по президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда", на мемориальных и памятных местах, воинских захоронениях, во дворах и на общественных пространствах.

В Ленинградской области зарегистрировать свой субботник и присоединиться к существующим можно на интерактивной карте. С организаторами свяжутся представители местной администрации и помогут с инструментами, перчатками, мешками и вывозом мусора.

Общегородской субботник в Петербурге снова перенесли. Новая дата его проведения – 18 мая.

Фото: администрация Ленобласти