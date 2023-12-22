Общегородской субботник в Петербурге вновь перенесли

Общегородской субботник в Петербурге снова перенесли. Новая дата его проведения – 18 мая, передает "Фонтанка", ссылаясь на Городской штаб благоустройства.
Городской штаб благоустройства принял решение в связи с неблагоприятными погодными условиями, о которых стало известно от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ранее День благоустройства назначали на 27 апреля. Субботник 20 апреля отменили также из-за неблагоприятного прогноза – в этот день ожидались похолодание и снегопад.
Ранее на Piter.TV: Ленобласть приглашает на Всероссийский субботник 27 апреля.
Фото: Piter.TV
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