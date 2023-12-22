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Общегородской субботник в Петербурге вновь перенесли
Сегодня, 18:16
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Общегородской субботник в Петербурге вновь перенесли

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Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 27 апреля.

Общегородской субботник в Петербурге снова перенесли. Новая дата его проведения – 18 мая, передает "Фонтанка", ссылаясь на Городской штаб благоустройства.

Городской штаб благоустройства принял решение в связи с неблагоприятными погодными условиями, о которых стало известно от ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ранее День благоустройства назначали на 27 апреля. Субботник 20 апреля отменили также из-за неблагоприятного прогноза – в этот день ожидались похолодание и снегопад. 

Ранее на Piter.TV: Ленобласть приглашает на Всероссийский субботник 27 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: день благоустройства, общегородской субботник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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