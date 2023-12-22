Ленобласть приглашает на Всероссийский субботник 27 апреля

В субботу, 27 апреля, состоится Всероссийский субботник. В Ленинградской области планируется убрать более 510 мест во всех районах региона, рассказали в региональной администрации.
В прошлом году в субботниках приняли участие более 400 тысяч человек. В этом году больше всего людей готовятся выйти на Всероссийский субботник, который состоится 27 апреля. Весенняя уборка пройдёт более чем на 510 территориях во всех районах региона.
Зарегистрировать свой субботник и присоединиться к существующим можно на интерактивной карте.
Фото: администрация Ленобласти
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