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Ленобласть приглашает на Всероссийский субботник 27 апреля
Сегодня, 12:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть приглашает на Всероссийский субботник 27 апреля

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В прошлом году в субботниках приняли участие более 400 тысяч человек.

В субботу, 27 апреля, состоится Всероссийский субботник. В Ленинградской области планируется убрать более 510 мест во всех районах региона, рассказали в региональной администрации.

В прошлом году в субботниках приняли участие более 400 тысяч человек. В этом году больше всего людей готовятся выйти на Всероссийский субботник, который состоится 27 апреля. Весенняя уборка пройдёт более чем на 510 территориях во всех районах региона.

Зарегистрировать свой субботник и присоединиться к существующим можно на интерактивной карте.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: субботник, уборка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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