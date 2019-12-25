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В Рощинском саду провели "танцевальный субботник"
Сегодня, 15:04
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В Рощинском саду провели "танцевальный субботник"

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Началась акция с танцевальной зарядки, затем участники взяли грабли и приступили к уборке.

В Петербурге в Рощинском саду прошел "танцевальный субботник", объединивший творческие коллективы культурно-досугового центра "Московский" и горожан, пишет 15 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Началась акция с танцевальной зарядки, затем участники взяли грабли и приступили к уборке. Они собрали опавшую листву и очистили дорожки от мусора. 

Мы в Московском районе стараемся подходить к этому креативно. Сегодня на площадке Рощинского сада жители района вот таким необычным образом присоединились к этому мероприятию и наводят порядок под музыку, под зажигательные ритмы. 

Денис Лядощук, замглавы администрации Московского района 

Ранее на Piter.TV: в субботу в Петербурге пройдет "Добрый субботник". Для участия не нужна предварительная регистрация, присоединиться может любой желающий.

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, субботник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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