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В субботу в Петербурге пройдет "Добрый субботник"
Сегодня, 11:12
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В субботу в Петербурге пройдет "Добрый субботник"

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Для участия не нужна предварительная регистрация.

В Петербурге 17 октября в 10:00 стартует общегородской "Добрый субботник". Все мероприятия пройдут в тематике Года единства народов России, рассказал губернатор Александр Беглов. 

Для участия не нужна предварительная регистрация: присоединиться может любой желающий. Петербуржцам предоставят необходимый инвентарь. Адреса площадок и время сбора доступны на интерактивной карте

Субботник проведут в рамках осеннего месячника по благоустройству. Город продолжает подготовку к зиме. 

Приглашаю всех неравнодушных жителей принять участие. Давайте вместе сделаем Петербург красивее и уютнее!

Александр Беглов, губернатор 

Ранее на Piter.TV: в рамках месячника по благоустройству ГЖИ Петербурга проверила более 1,1 тыс. домов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: благоустройство, добрый субботник
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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