В субботу в Петербурге пройдет "Добрый субботник"

Для участия не нужна предварительная регистрация.

В Петербурге 17 октября в 10:00 стартует общегородской "Добрый субботник". Все мероприятия пройдут в тематике Года единства народов России, рассказал губернатор Александр Беглов.

Для участия не нужна предварительная регистрация: присоединиться может любой желающий. Петербуржцам предоставят необходимый инвентарь. Адреса площадок и время сбора доступны на интерактивной карте.

Субботник проведут в рамках осеннего месячника по благоустройству. Город продолжает подготовку к зиме.

Приглашаю всех неравнодушных жителей принять участие. Давайте вместе сделаем Петербург красивее и уютнее! Александр Беглов, губернатор

Ранее на Piter.TV: в рамках месячника по благоустройству ГЖИ Петербурга проверила более 1,1 тыс. домов.

Фото: Piter.TV