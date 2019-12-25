В рамках месячника по благоустройству ГЖИ Петербурга проверила более 1,1 тыс. домов

Нарушения были выявлены на 267 объектах.

В рамках осеннего месячника по благоустройству Государственная жилищная инспекция Петербурга осмотрела свыше 1,1 тыс. многоквартирных домов и придомовых территорий в 17 районах. Нарушения были выявлены на 267 объектах. Вся информация направляется сразу ответственным организациям.

Большая часть замечаний касается фасадов (155): это самоклеящиеся объявления и надписи на стенах. Также фиксируют повреждения штукатурки и окраски фасадов, неисправность водосточных труб и неудовлетворительное состояние дверей, окон и витрин. На придомовых участках основные вопросы связаны с санитарным состоянием контейнерных площадок, уборкой, вывозом мешков с мусором и листвой.

Осмотры продолжаются, устранение каждого нарушения остается на контроле ГЖИ.

Ранее мы рассказывали о том, что Неделя чистоты стартовала в Петербурге.

Фото: Piter.TV