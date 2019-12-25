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В рамках месячника по благоустройству ГЖИ Петербурга проверила более 1,1 тыс. домов
Сегодня, 11:29
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В рамках месячника по благоустройству ГЖИ Петербурга проверила более 1,1 тыс. домов

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Нарушения были выявлены на 267 объектах.

В рамках осеннего месячника по благоустройству Государственная жилищная инспекция Петербурга осмотрела свыше 1,1 тыс. многоквартирных домов и придомовых территорий в 17 районах. Нарушения были выявлены на 267 объектах. Вся информация направляется сразу ответственным организациям. 

Большая часть замечаний касается фасадов (155): это самоклеящиеся объявления и надписи на стенах. Также фиксируют повреждения штукатурки и окраски фасадов, неисправность водосточных труб и неудовлетворительное состояние дверей, окон и витрин. На придомовых участках основные вопросы связаны с санитарным состоянием контейнерных площадок, уборкой, вывозом мешков с мусором и листвой. 

Осмотры продолжаются, устранение каждого нарушения остается на контроле ГЖИ. 

Ранее мы рассказывали о том, что Неделя чистоты стартовала в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гжи, жилые дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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